Inloopmomenten voor mantelzorgers in Heusden

Mantelzorgers in Heusden kunnen ervaringen delen en vragen stellen tijdens speciale inloopmomenten. Het eerste moment is donderdag 6 augustus in Vlijmen.

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Mantelzorgers hebben vaak een zware taak en kunnen dag en nacht bezig zijn met het zorgen voor een naaste. Om hen te ondersteunen organiseert ‘Mantelzorg Heusden’ meerdere inloopmomenten. Hier kunnen ze tips en ervaringen uitwisselen, maar ook even tot rust komen met een kop koffie of thee.

Op de inloopmiddagen is een mantelzorgconsulent aanwezig. Deze kan vragen beantwoorden en advies geven. Mantelzorgers hoeven zich niet vooraf aan te melden voor de bijeenkomsten. Het is een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en steun te vinden.

Waar en wanneer

Het eerste inloopmoment vindt plaats donderdag 6 augustus van twee tot vier uur ’s middags in de wijkwinkel in Vlijmen, gevestigd in de Caleidoscoop aan de Nassaulaan 32. De volgende bijeenkomst staat gepland op vrijdag 8 september in Buurthuis De Stulp aan de Admiraalsweg 100 in Drunen.

‘Mantelzorg Heusden’ biedt mantelzorgers niet alleen hulp, maar ook inzicht in hun situatie. Via de website van BijEen Heusden is een mantelzorgtest beschikbaar. Deze helpt om te bepalen hoeveel tijd en energie mantelzorg kost en of er genoeg ruimte is voor ontspanning, werk en andere verplichtingen.