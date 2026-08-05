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Bestuurder van auto gewond bij botsing met vrachtwagen in Vorstenbosch

Vandaag om 16:04 • Aangepast vandaag om 16:40

Een auto en een vrachtwagen zijn woensdagmiddag op elkaar gebotst in Vorstenbosch. De bestuurder van de auto raakte gewond. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Kampweg met de Leeghandseweg. Het is nog niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de bestuurder zijn. Na het ongeluk was het kruispunt even afgesloten. De precieze oorzaak van de botsing wordt nog onderzocht.

Auto botst met vrachtwagen in Vorstenbosch, bestuurder gewond (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Auto botst met vrachtwagen in Vorstenbosch, bestuurder gewond (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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