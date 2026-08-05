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Grote zoekactie naar man die vermist is geraakt in de Bergsche Maas

Vandaag om 16:42 • Aangepast vandaag om 18:49

In de Bergsche Maas bij Waspik is een opvarende van een boot woensdagmiddag rond half vier in het water beland. Sindsdien wordt er nog volop naar de man gezocht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man wilde naar de kant zwemmen omdat de brandstof van de boot op was. Tijdens die poging raakte hij vermist, meldt een woordvoerder van de politie.

De brandweer was woensdagmiddag met duikers op zoek naar de drenkeling. Sind halfzes wordt er alleen nog in het water gezocht met een speciale sonarboot van een gespecialiseerd landelijk politieteam.

Een gebied naast het water is afgesloten. Er zijn meerdere hulpdiensten ter plaatse.

Drenkeling bij Waspik (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Drenkeling bij Waspik (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

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