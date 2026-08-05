Man verdrinkt nadat opvarenden uit stilgevallen boot springen

Een 67-jarige man uit Oisterwijk is woensdagmiddag verdronken nadat hij van een boot sprong in de Bergsche Maas bij Waspik. Zijn lichaam is na een urenlange zoektocht gevonden door de hulpdiensten.

De man was samen met anderen op een boot op het water. De opvarenden sprongen overboord nadat zij 'mogelijk in aanvaring zouden komen met een ander vaartuig', zo meldt de politie. "Omdat hun eigen vaartuig zonder brandstof lag, konden zij mogelijk niet uitwijken."

De brandweer was woensdagmiddag met duikers op zoek naar de drenkeling. Na halfzes werd er in het water gezocht met een speciale sonarboot van een gespecialiseerd landelijk politieteam.