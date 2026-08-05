Militaire oefening in Maashorst van 10 tot 20 augustus

In de gemeente Maashorst en andere plaatsen vindt van 10 tot 20 augustus een militaire oefening plaats. Militairen van Defensie trainen overdag luchtverdedigingsprocedures.

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Van 10 tot 20 augustus, met uitzondering van het weekend, oefenen militairen van Defensie in Maashorst en andere gemeenten. De oefening is bedoeld voor opleiding en training van de deelnemers.

Tijdens de oefening verkennen de militairen verschillende locaties. Hierbij worden luchtverdedigingsprocedures beoefend. Alle activiteiten vinden overdag plaats.

De gemeente Maashorst heeft inwoners geïnformeerd over deze geplande activiteiten. Klachten kunnen worden ingediend via de kanalen van Defensie.