TOP Oss verlengt contract van Justin Mathieu

Justin Mathieu blijft langer bij TOP Oss. De aanvallende middenvelder heeft zijn contract verlengd en krijgt de kans om opnieuw van waarde te zijn voor de club.

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TOP Oss heeft het contract van Justin Mathieu verlengd. De 30-jarige aanvallende middenvelder keerde vorig seizoen terug bij de club voor zijn vierde periode. Mathieu maakte in 2014 zijn debuut bij TOP Oss en werd in eerdere periodes gewaardeerd om zijn doelpunten en assists.

In de jaren na zijn vertrek uit Oss speelde Mathieu onder meer voor FC Noah in Armenië en Al-Riffa SC in Bahrein. Door een blessure kwam hij het afgelopen seizoen nauwelijks in actie, maar de club heeft besloten hem een nieuwe kans te geven. Met zijn verlengde contract wil hij opnieuw van waarde zijn in het rood-witte shirt.

Bijzonder lange historie

Mathieu heeft een bijzondere historie bij TOP Oss. Zijn vier periodes bij de club en zijn band met de supporters maken hem tot een vertrouwd gezicht in het Frans Heesen Stadion. Ondanks zijn blessure heeft hij de volledige voorbereiding dit seizoen meegedaan en lijkt hij weer klaar voor een nieuwe start.

De club toont vertrouwen in Mathieu en kijkt uit naar zijn bijdrage. Het nieuwe contract biedt hem de mogelijkheid om zijn eerdere rendement en creativiteit opnieuw te laten zien op het veld.

TOP Oss hoopt dat Mathieu dit seizoen een belangrijke rol kan spelen en dat hij zijn belofte om “het dubbel en dwars in te halen” waarmaakt.