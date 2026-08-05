TOP Oss versterkt selectie met Jafar Bynoe

TOP Oss heeft middenvelder Jafar Bynoe toegevoegd aan de selectie. De 22-jarige Rotterdammer tekende een contract voor één jaar en gaat spelen met rugnummer 5.

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De nieuwe aanwinst van TOP Oss, Jafar Bynoe, heeft zijn jeugdopleiding gevolgd bij Sparta Rotterdam. In 2022 maakte hij de overstap naar het Italiaanse Bologna, waar hij speelde voor de teams Onder 19 en Onder 20. Vorig seizoen keerde hij terug naar Nederland en sloot hij aan bij Jong Sparta.

Bynoe, een rechtsbenige middenvelder met Surinaamse roots, wordt gezien als een belangrijke toevoeging aan het team. Hij staat bekend om zijn verdedigende kwaliteiten, waarbij hij sterk is in duels en ballen weet te veroveren. Technisch directeur Linton Posthumus benadrukt dat dit precies het type speler is dat TOP Oss nog zocht.

Rugnummer en ambities

De jonge Rotterdammer zal in Oss spelen met rugnummer 5. Hij kijkt uit naar zijn tijd bij de club en hoopt snel zijn debuut te maken in het betaald voetbal. Volgens Bynoe is hij klaar om alles te geven voor zijn nieuwe team.

Met de komst van Jafar Bynoe lijkt TOP Oss zich verder te versterken voor het komende seizoen. Het is nu afwachten hoe de middenvelder zich zal ontwikkelen bij de Brabantse club.