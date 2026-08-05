Van scootmobielfraude tot een mysterieuze grafkelder: dit gebeurde vandaag

Van een omstreden scootmobielhandelaar die ondanks blokkades actief blijft tot een mysterieuze grafkelder met rechtop zittende skeletten. Dit zijn de vijf verhalen uit Brabant die je deze woensdag niet mag missen.

Een omstreden scootmobielhandelaar blijft actief, ondanks dat Marktplaats zijn account opnieuw heeft geblokkeerd. De verkoper keerde na een eerdere blokkade terug onder een andere naam, maar gebruikt nog steeds hetzelfde telefoonnummer en adres. Meerdere kopers zeggen voor duizenden euro's te zijn gedupeerd: na betaling ontvingen zij geen scootmobiel, of bleken ze ernstige gebreken te vertonen. Aangiftes bij de politie hebben tot nu toe niet tot resultaten geleid. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Marktplaats blokkeert opnieuw account van omstreden scootmobielhandelaar

Warme dagen betekenen vaak ook een stinkende afvalbak vol maden. Gelukkig zijn er manieren om dat te voorkomen. Leg bijvoorbeeld kranten of stro op de bodem van je container om vocht op te nemen, of verpak etensresten in biologisch afbreekbare zakken zodat vliegen er niet bij kunnen.

Check hier alle tips.

Lees ook Hitte en afval: zo voorkom je een container vol maden

Boerenbelangenorganisatie ZLTO roept op vrijdag 14 augustus op tot een 'massaal maar vreedzaam' protest bij het provinciehuis in Den Bosch. Aanleiding is het voornemen van Provinciale Staten om de vergunningen van vijf pluimveehouders in te trekken. De organisatie benadrukt een waardig en publieksvriendelijk protest te willen houden, in tegenstelling tot eerdere acties van bijvoorbeeld Farmers Defence Force. Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook ZLTO roept op tot 'massaal' boerenprotest tijdens debat Provinciale Staten

Brabantse brandweereenheden helpen bij het bestrijden van de grote natuurbrand in Limburg, maar volgens woordvoerders gaat dit niet ten koste van de veiligheid in de eigen provincie. Toch waarschuwt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch namens de Veiligheidsraad dat de grens van de capaciteit is bereikt. De brandweer monitort ieder uur het weer, omdat temperatuur, luchtvochtigheid en wind bepalend zijn voor het gedrag van vuur. Lees hier het volledige verhaal.

Lees ook Brandweer Brabant helpt in Limburg, maar niet ten koste van alles

Tot slot nog een mysterie uit Veghel. Onder de grond zou een grafkelder liggen waar skeletten eeuwenlang in een kring op driepootstoelen hebben gezeten. Het zou gaan om de grafkelder van de adellijke familie Frisselstein, die vanaf 1450 een kasteel liet bouwen. Volgens de legende liep een nieuwe eigenaar ooit de trap af, waarna de botten door de trillingen instortten. Maar of het verhaal waar is, weten we niet zeker. Check hier het hele verhaal.