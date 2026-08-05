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Brand bij recyclebedrijf in Veghel na explosie in shredder

Vandaag om 18:40 • Aangepast vandaag om 18:54
Brand bij recyclebedrijf in Veghel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Brand bij recyclebedrijf in Veghel (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Bij een recyclebedrijf voor plastic aan de Eisenhowerweg in Veghel is woensdagmiddag brand uitgebroken. Er kwam een stuk afval in de shredder terecht en dat explodeerde bij het vermalen. Daarna ontstond brand. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Die brand ging gepaard met een grote rookwolk. De brandweer wist de vlammen snel te doven, waarna de rook weer afnam. Daarna heeft de brandweer kort nageblust. 

De shredder is volledig verwoest. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

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