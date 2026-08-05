Advertentie
Grote rookwolk na explosie in shredder bij recyclebedrijf in Veghel
Vandaag om 18:40 • Aangepast vandaag om 19:29
Bij een recyclebedrijf voor plastic aan de Eisenhowerweg in Veghel is woensdagmiddag brand uitgebroken. Er kwam een stuk afval in de shredder terecht en dat explodeerde bij het vermalen. Daarna ontstond brand.
Die brand ging gepaard met een grote rookwolk. De brandweer wist de vlammen snel te doven, waarna de rook weer afnam. Daarna heeft de brandweer kort nageblust.
De shredder is volledig verwoest. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.
Advertentie
Advertentie