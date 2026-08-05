Cameratoezicht ingesteld in Zundert na explosie

De gemeente Zundert heeft per direct cameratoezicht ingesteld aan de Zaaier. Dit besluit volgt na meerdere geweldsincidenten en een explosie bij een voordeur in de nacht van 4 op 5 augustus.

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Op de Zaaier in Zundert is een explosief afgegaan bij een voordeur. Niemand raakte gewond, maar de gebeurtenis heeft voor onrust gezorgd in de buurt. De politie onderzoekt het incident.

De burgemeester van Zundert, Joyce Vermue, heeft in overleg met de politie en de officier van justitie besloten om cameratoezicht in te stellen. De maatregel geldt voor drie maanden en is bedoeld om de veiligheid in de omgeving te vergroten en nieuwe incidenten te voorkomen.

Veiligheid vergroten

De afgelopen maanden vonden er meerdere ernstige geweldsincidenten en bedreigingen plaats in de buurt. Dit heeft geleid tot gevoelens van onveiligheid onder bewoners. Met het cameratoezicht wil de gemeente zorgen voor rust en het handhaven van de openbare orde.

Het cameratoezicht wordt tijdelijk ingezet en zal na drie maanden worden geëvalueerd. Tot die tijd blijft de politie actief in de wijk om de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

Onderzoek en meldingen

De politie roept inwoners op om verdachte situaties te melden. Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844, of bij spoed via 112. Alle meldingen dragen bij aan het verbeteren van de veiligheid in Zundert.