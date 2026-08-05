PSV-aanvaller Bouhoudane verruilt Eindhoven voor Leeuwarden

PSV heeft afscheid genomen van Sami Bouhoudane. De 18-jarige aanvaller vertrekt naar SC Cambuur en tekent een contract voor drie jaar in Friesland.

Bouhoudane kwam in 2018 in de jeugdopleiding van PSV, waar hij in 2024 debuteerde voor Jong PSV. Hij speelde afgelopen seizoen 21 duels voor het beloftenelftal.

"PSV is voor mij als een tweede thuis", zei Bouhoudane in een persbericht van PSV. "Ik ben iedereen binnen de club ontzettend dankbaar voor het vertrouwen, de begeleiding en alle mooie momenten die ik hier heb mogen beleven. Dankzij de mensen om mij heen heb ik grote stappen kunnen zetten. Die herinneringen neem ik mee, terwijl ik vol trots en ambitie aan een nieuw hoofdstuk bij SC Cambuur begin."

