Acht campers gaan in vlammen op bij grote brand in Almkerk

Bij een camperstalling aan de Provincialeweg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Acht campers op het terrein zijn daarbij verloren gegaan. Rond kwart over acht werd het sein brand meester gegeven.

Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg op de loodsen. De brandweer was met heel veel wagens aanwezig. Brandweerkorpsen uit de hele regio werden opgeroepen om te komen blussen. In de wijde omgeving was een rookwolk te zien.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.