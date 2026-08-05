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Acht campers gaan in vlammen op bij grote brand in Almkerk

Vandaag om 19:30 • Aangepast vandaag om 20:29
Foto: Veiligheidsregio.
Foto: Veiligheidsregio.

Bij een camperstalling aan de Provincialeweg Noord in Almkerk is woensdagavond brand uitgebroken. Acht campers op het terrein zijn daarbij verloren gegaan. Rond kwart over acht werd het sein brand meester gegeven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg op de loodsen. De brandweer was met heel veel wagens aanwezig. Brandweerkorpsen uit de hele regio werden opgeroepen om te komen blussen. In de wijde omgeving was een rookwolk te zien. 

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

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