Burenruzie loopt helemaal uit de hand in Zundert: 'Dit is een grote ramp'

Het is woensdag het gesprek van de dag in Zundert en omliggende dorpen. De voordeur van een huis aan de Zaaier werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgeblazen. Volgens de bewoonster kwam de explosie niet uit de lucht vallen. "Het begon zes jaar geleden, toen we hier kwamen wonen."

De problemen zouden zijn ontstaan toen de buren naast elkaar kwamen wonen. Een tijd geleden liep het compleet uit de hand toen een ruzie eindigde in een vechtpartij. Daarna zouden er nog meer incidenten zijn geweest. De politie werd ingeschakeld en die zorgde ervoor dat de rust terugkeerde in de straat, maar niet voor lang. In de nacht van dinsdag op woensdag werd iets voor drie uur 's nachts een explosief op de voordeur van het huis geplakt. Gat in voordeur

Niemand raakte bij de ontploffing gewond, wel is de bewoonster erg geschrokken. Meer heeft ze er niet over te zeggen. "Ik ben gewoon heel erg geschrokken en ik vind het vervelend voor de buurt. In de straat zijn ook seniorenwoningen. Die mensen durven al langere tijd nauwelijks naar buiten. Ze kijken eerst of de kust veilig is voordat ze de deur uitgaan. Dat vind ik heel heftig. Wij zijn nog jong, maar voor hen is dit heel verdrietig."

Op camerabeelden is te zien hoe twee mensen iets op de voordeur plakken.