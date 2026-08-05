Burenruzie loopt helemaal uit de hand in Zundert: 'Dit is een grote ramp'
Het is woensdag het gesprek van de dag in Zundert en omliggende dorpen. De voordeur van een huis aan de Zaaier werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgeblazen. Volgens de bewoonster kwam de explosie niet uit de lucht vallen. "Het begon zes jaar geleden, toen we hier kwamen wonen."
De problemen zouden zijn ontstaan toen de buren naast elkaar kwamen wonen. Een tijd geleden liep het compleet uit de hand toen een ruzie eindigde in een vechtpartij. Daarna zouden er nog meer incidenten zijn geweest. De politie werd ingeschakeld en die zorgde ervoor dat de rust terugkeerde in de straat, maar niet voor lang. In de nacht van dinsdag op woensdag werd iets voor drie uur 's nachts een explosief op de voordeur van het huis geplakt.
Gat in voordeur
Niemand raakte bij de ontploffing gewond, wel is de bewoonster erg geschrokken. Meer heeft ze er niet over te zeggen. "Ik ben gewoon heel erg geschrokken en ik vind het vervelend voor de buurt. In de straat zijn ook seniorenwoningen. Die mensen durven al langere tijd nauwelijks naar buiten. Ze kijken eerst of de kust veilig is voordat ze de deur uitgaan. Dat vind ik heel heftig. Wij zijn nog jong, maar voor hen is dit heel verdrietig."
Op camerabeelden is te zien hoe twee mensen iets op de voordeur plakken.
Cameratoezicht
Burgemeester Joyce Vermue nam woensdagmiddag het besluit om per direct camera's in de straat te plaatsen. Dat gebeurde na overleg met de politie en de officier van justitie, vertelt ze. "De afgelopen periode hebben zich meerdere ernstige incidenten voorgedaan. Dat heeft een grote impact op de buurt en zorgt begrijpelijkerwijs voor gevoelens van onveiligheid onder bewoners."
Met het instellen van cameratoezicht neemt de gemeente volgens haar 'de maatregelen die nodig zijn om de openbare orde te handhaven, de veiligheid te vergroten en herhaling te voorkomen'.
'Dit is een ramp voor de buurt'
Ook buurtbewoners hopen dat er snel een eindelijk een einde komt aan de jarenlange burenruzie. "Dit is een grote ramp voor de buurt", zegt een omwonende. "Er is continu ruzie en gedoe. De politie komt hier regelmatig." Een andere bewoner vindt dat het cameratoezicht eerder had moeten worden ingevoerd. "Die camera's zijn veel te laat. Misschien had dit dan voorkomen kunnen worden."
Volgens meerdere bewoners zijn de problemen al vaker bij de gemeente aangekaart, maar werd er geen actie ondernomen. "Er wonen hier mensen die genieten van hun pensioen en dan krijg je dit. Dat wil je niet.”
De buren, die voor de problemen zouden zorgen, waren niet thuis.