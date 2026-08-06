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Deel A58 bij Tilburg dicht na lange politieachtervolging

Vandaag om 05:27 • Aangepast vandaag om 07:52
De achtervolging vond plaats op de A58 tussen Breda en Tilburg (foto: Persbureau Heitink).
De achtervolging vond plaats op de A58 tussen Breda en Tilburg (foto: Persbureau Heitink).

Een deel van de A58 is woensdagavond laat urenlang afgesloten geweest bij de afslag Tilburg Reeshof na een lange politieachtervolging. Een automobilist reed vanuit de richting Breda richting Tilburg. Op de N65 draaide de bestuurder en ging deze weer op hoge snelheid weer richting Breda om vervolgens in België uit te komen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In België nam de Belgische politie de achtervolging over. Hoe deze is geëindigd, is niet bekend. Ook de aanleiding van de achtervolging is nog niet duidelijk.

Het vermoeden bestaat dat er vanuit de achtervolgde auto spullen zijn gedumpt op de A58 bij Tilburg Reeshof. De oprit Reeshof en een rijstrook werden daar afgesloten zodat er onderzoek kon plaatsvinden in de bosjes. Een speurhond kwam hiervoor naar Tilburg. 

  • e oprit Reeshof en een rijstrook werden daar afgesloten zodat er onderzoek kon plaatsvinden in de bosjes (foto: Persbureau Heitink).
    e oprit Reeshof en een rijstrook werden daar afgesloten zodat er onderzoek kon plaatsvinden in de bosjes (foto: Persbureau Heitink).
  • Het vermoeden bestaat dat er vanuit de achtervolgende auto spullen zijn gedumpt op de A58 bij Tilburg Reeshof (foto: Persbureau Heitink).

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