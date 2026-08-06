Auto in vlammen op in Kaatsheuvel, voertuig ernaast beschadigd

Een auto is woensdagnacht in vlammen opgegaan aan de Dirck Boutsstraat in Kaatsheuvel. De politie doet onderzoek en houdt rekening met brandstichting.

Redactie Geschreven door

Het vuur werd rond kwart over twaalf 's nachts ontdekt. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al in lichterlaaie. Een auto die hiernaast stond, werd door de eigenaar nog snel weggereden maar ook die liep schade op. Door de hitte smolten onder meer de lampen en de bumper van dit voertuig. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de verwoeste auto's mee te nemen.