Brand op talud Breda, voorbijganger waarschuwt hulpdiensten

Op het talud langs de Princenhagelaan in Breda heeft woensdagnacht brand gewoed. Het vuur werd opgemerkt door een passerende automobilist, die meteen de hulpdiensten alarmeerde.

De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. Met behulp van een waterwerper werden de laatste brandhaarden nageblust om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk.