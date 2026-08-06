Navigatie overslaan
Ontdek

Brand op talud Breda, voorbijganger waarschuwt hulpdiensten

Vandaag om 05:47
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Op het talud langs de Princenhagelaan in Breda heeft woensdagnacht brand gewoed. Het vuur werd opgemerkt door een passerende automobilist, die meteen de hulpdiensten alarmeerde. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. Met behulp van een waterwerper werden de laatste brandhaarden nageblust om te voorkomen dat het vuur opnieuw zou oplaaien. Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.