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Snelheidsduivel gestopt in Breda, reed 200 kilometer per uur waar 80 mag
Vandaag om 06:08 • Aangepast vandaag om 07:21
Een automobilist moest dinsdag zijn auto inleveren bij agenten van de politie Weerijs. Die betrapten de man terwijl deze met snelheden tussen de 190 en 200 kilometer per uur tussen Rijsbergen en Breda reed. Daar geldt een maximum van 80 kilometer per uur.
Na een korte achtervolging lukte het de agenten de snelheidsduivel te stoppen. De bestuurder bleek ook nog een ongeldig verklaard rijbewijs te hebben, maakte de politie woensdagavond bekend. De man moet zich binnenkort bij de rechter verantwoorden.
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