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Automobilist gestopt door politie, APK verlopen en onder invloed

Vandaag om 06:15
Foto: Instagram politie Best-Oirschot.
Foto: Instagram politie Best-Oirschot.

Een automobilist is woensdagavond op de Kempenweg in Oirschot gestopt door de politie. De surveillerende agenten zagen dat  de APK van het voertuig al ruim een jaar verlopen was. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen ze de bestuurder aanspraken, roken de agenten direct de indringende geur van cannabis. Daarop werd de bestuurder aangehouden. In het hoofdbureau werd bloed van hem afgenomen.

Binnen enkele weken krijgt de politie de uitslag van het laboratorium. "Dan weten we in hoeverre de bestuurder strafbaar is." Nu kreeg de man een rijverbod van 24 uur en een proces-verbaal vanwege de verlopen APK.

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