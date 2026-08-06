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Perceel met buxusplanten in brand in Biezenmortel, vermoedelijk opzet

Vandaag om 06:37
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Op een perceel met buxusplanten tussen de Winkelsestraat en de Capucijnenstraat in Biezenmortel heeft woensdagnacht brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie doet onderzoek omdat er aanwijzingen zijn dat er sprake is van opzet.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweerkorpsen van Udenhout, Oisterwijk en Helvoirt kwamen naar Biezenmortel na de melding van een natuurbrand, maar bij aankomst bleek het te gaan om een perceel van zo'n driehonderd vierkante meter aan buxusplanten.

Volgens buurtbewoners was de brand in het begin zeer hevig, maar toen de brandweer aankwam was het vuur al grotendeels gedoofd. De brandweer heeft het perceel nog nageblust.

Tijdens die bluswerkzaamheden werd een benzinelucht waargenomen. 

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

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