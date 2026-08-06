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Omgevingsvergunning geweigerd voor airco-aanpassing in Breda

Vandaag om 09:14

De gemeente Breda heeft een vergunning geweigerd voor aanpassingen aan een airco bij een rijksmonument aan de Baronielaan.

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De aanvraag ging om het plaatsen van roosters en doorvoeren voor een airco monoblock aan de Baronielaan 22-A5 in Breda. Omdat het gebouw een rijksmonument is, gelden er strenge regels voor veranderingen aan de buitenkant. De gemeente heeft op dinsdag 4 augustus 2026 besloten de vergunning niet toe te kennen.

Bij een rijksmonument moet extra zorgvuldig worden gekeken naar de impact van aanpassingen. Het doel is om de historische waarde van het pand te beschermen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming werkzaamheden uit te voeren die deze waarde aantasten.

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