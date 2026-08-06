Pakketautomaat aangevraagd op Langendijk in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een pakketautomaat aan de Langendijk in Eindhoven. De aanvraag is op 3 augustus 2026 ontvangen.

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Op Langendijk 10 in Eindhoven wordt mogelijk een nieuwe pakketautomaat geplaatst. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij de gemeente, met zaaknummer EHV-ZP2026-007586. Het gaat om een omgevingsvergunning die de gemeente eerder deze week heeft ontvangen.

De vergunningaanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en kan op dit moment niet worden ingezien. Er staat nog geen mogelijkheid open om bezwaar te maken.