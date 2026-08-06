Aanpassingen aan appartementenblok Gildekwartier in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor aanpassingen aan appartementenblok A in het Gildekwartier. Het besluit werd op 4 augustus genomen en betreft zowel bouwtechnische als ruimtelijke veranderingen.

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Het appartementenblok A aan de Verwerstraat in het Gildekwartier krijgt een update. De aanpassingen zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven. Het besluit heeft betrekking op zowel technische als ruimtelijke aspecten van de bouw.

Het besluit is op 4 augustus verzonden en ligt vanaf zaterdag 6 augustus digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven en fysiek op het Inwonersplein in het Stadhuis aan het Stadhuisplein 1. Bewoners of betrokkenen die het niet eens zijn met de beslissing kunnen binnen zes weken een bezwaar indienen.