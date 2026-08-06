Bouwvergunning aangevraagd voor woning in Lage Zwaluwe

Er is een vergunning aangevraagd om een nieuwe woning te bouwen aan de Landekensdijk 4 in Lage Zwaluwe. Het betreft een vervangende bouw, en de gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

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Op 10 juli 2026 heeft de gemeente Drimmelen een aanvraag ontvangen om een woning te bouwen aan de Landekensdijk 4 in Lage Zwaluwe. De bouw is bedoeld als vervanging van een bestaand bouwwerk. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 2026-1290.

De gemeente zal de aanvraag binnen acht weken beoordelen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of tijdelijk worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is. Pas nadat er een besluit is genomen, kan de vergunning worden ingezien en hierop worden gereageerd.