Vergunning aangevraagd voor dakkapel in Made

Op 28 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achter dakvlak van een woning aan de Rozenbloemstraat in Made.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de bouw van een dakkapel op Rozenbloemstraat 17 in Made. Het gaat om zowel het voor- als achter dakvlak van de woning. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2026-1404.

De aanvraag wordt beoordeeld binnen acht weken en kan één keer worden verlengd met zes weken. Soms wordt de procedure tijdelijk stilgelegd als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager. Na een besluit over de vergunning volgt opnieuw een publicatie.