Vergunning aangevraagd voor nutsvoorziening bij Tuinbouwweg in Drimmelen

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een nutsvoorziening op de hoek van de Tuinbouwweg en Steelhovensedijk in Drimmelen. De aanvraag is op 21 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente.

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De aanvraag betreft het bouwen van een nutsvoorziening en het afwijken van regels in het Omgevingsplan. De locatie is kadastraal bekend als MDE01 T 3326 en de zaak is geregistreerd onder nummer 2026-1357.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de standaard procedure. Dat betekent dat er binnen acht weken een besluit wordt genomen, tenzij de termijn éénmalig met zes weken wordt verlengd of wordt opgeschort door ontbrekende gegevens. Als de vergunning wordt verleend, zal er een nieuw bericht worden gepubliceerd.

De hoek Tuinbouwweg en Steelhovensedijk ligt in de gemeente Drimmelen. Voor vragen over de aanvraag kun je contact opnemen met de gemeente via e-mail of telefoon.