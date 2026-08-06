Vergunningsaanvraag voor warmtepomp in Made

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een warmtepomp inclusief verdamper units aan de Plukmadeseweg 24A in Made.

Gevonden voor jou

Op 24 juni 2026 heeft de gemeente Drimmelen een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een warmtepomp met verdamper units aan de Plukmadeseweg 24A in Made. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2026-1168 en valt onder de categorie 'het bouwen van een bouwwerk'.

De behandeling van deze aanvraag volgt de standaard procedure. Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de termijn worden opgeschort. Zodra de vergunning wordt verleend, maakt de gemeente dit bekend.