Vergunning aangevraagd voor transportbedrijf in Wagenberg

Het transportbedrijf aan de Zandkuil in Wagenberg heeft een vergunning aangevraagd om langer op de huidige locatie te blijven. De gemeente Drimmelen behandelt de aanvraag.

Gevonden voor jou

Op 15 juli 2026 is een aanvraag binnengekomen om de instandhoudingstermijn van het transportbedrijf aan Zandkuil 4, 4845PE Wagenberg te verlengen. De aanvraag gaat over het afwijken van regels uit het Omgevingsplan.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de procedure ook worden opgeschort.

Wanneer de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunnen betrokkenen de documenten inzien en reageren.