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107 bomen in Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer moeten worden gekapt

Vandaag om 09:19

In de gemeente Loon op Zand is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 107 bomen. Deze bomen staan verspreid in Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer en zijn ziek of dood.

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De aanvraag betreft diverse locaties in de gemeente Loon op Zand, waaronder Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer. Het gaat om bomen die in slechte staat verkeren en daardoor niet behouden kunnen blijven.

De vergunningaanvraag is op dinsdag 3 augustus 2026 ingediend. De exacte locaties worden in het verzoek aangeduid met het nummer 2026080300696.

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