Mestvergistingsinstallatie gepland aan Hamsestraat in Liempde

In Liempde is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een mestvergistingsinstallatie aan de Hamsestraat 11. Het gaat om een aanvraag voor technische bouwactiviteiten.

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Op 30 juli 2026 is bij de gemeente een aanvraag ingediend om een mestvergistingsinstallatie te plaatsen aan de Hamsestraat 11 in Liempde. De vergunning betreft onder andere activiteiten binnen het omgevingsplan en technische bouwactiviteiten.

Een mestvergistingsinstallatie verwerkt mest tot biogas en andere producten. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Na het verlenen van de vergunning kan wel bezwaar worden ingediend.