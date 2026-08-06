Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunningsaanvraag voor 75 woningen in Helmond

Vandaag om 09:21

In Helmond is een vergunning aangevraagd voor de bouw van 75 woningen aan de Baroniehof. De aanvraag is ingediend op 27 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het plan betreft de bouw van 75 nieuwe woningen op de locatie Baroniehof in Helmond.

De plannen zijn op dit moment niet openbaar en bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college hierover een besluit heeft genomen. Zodra er een vergunning wordt verleend, zal dit gepubliceerd worden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Helmond

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.