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Vergunningsaanvraag voor 75 woningen in Helmond
Vandaag om 09:21
In Helmond is een vergunning aangevraagd voor de bouw van 75 woningen aan de Baroniehof. De aanvraag is ingediend op 27 juli 2026.
Het gaat om een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het plan betreft de bouw van 75 nieuwe woningen op de locatie Baroniehof in Helmond.
De plannen zijn op dit moment niet openbaar en bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college hierover een besluit heeft genomen. Zodra er een vergunning wordt verleend, zal dit gepubliceerd worden.
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