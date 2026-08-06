Tijdelijke woonunit aangevraagd in Esch tijdens verbouwing

Bij een woning aan de Witvensedijk 3 in Esch is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit. De aanvraag hangt samen met een verbouwing van het woonhuis en werd ingediend op 30 juli 2026.

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Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel BOPA genoemd. Dit betekent dat de activiteit afwijkt van de standaard regels binnen het bestemmingsplan. Het tijdelijk plaatsen van de woonunit is bedoeld om de bewoners een onderkomen te bieden tijdens de verbouwing.

De vergunning is nog niet verleend. De stukken die bij de aanvraag horen kunnen worden ingezien via een afspraak met het gemeenteteam Vergunningen, Toezicht en Handhaving.