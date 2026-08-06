Helmond geeft toestemming voor verbouwing van woningen

De gemeente Helmond heeft toestemming gegeven voor het verbouwen van woningen aan de Banckertstraat en Van Nesplantsoen. Het besluit is op 28 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor woningen aan Banckertstraat 30, 34 en 36 en Van Nesplantsoen 1 tot en met 9 (oneven). Het project betreft het verbouwen van deze woningen. De zaaknummer van de vergunning is 079453096221.

De verzenddatum van het besluit was 28 juli 2026. Het is voor bewoners en andere betrokkenen mogelijk om binnen zes weken na deze datum een bezwaar in te dienen bij de gemeente Helmond.