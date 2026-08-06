Gevel van pand aan Gerwenseweg in Helmond wordt aangepast

Er is een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van de gevel van een pand aan de Gerwenseweg 29 in Helmond. De aanvraag is op 24 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De gemeente Helmond heeft een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van de gevel aan de Gerwenseweg 29. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 24 juli 2026 is ingediend. De plannen liggen niet ter inzage.

Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het college een besluit heeft genomen over deze vergunningaanvraag. Verleende vergunningen worden later openbaar gemaakt.