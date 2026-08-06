Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor Zwengelfeest in Geffen

Voor het Zwengelfeest in Geffen is een ontheffing van de Zondagswet aangevraagd. Het evenement staat gepland voor 20 september 2026 op het kerkplein, tegenover café Govers. De aanvraag is op 30 juli 2026 ingediend bij de burgemeester.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een ontheffing van de Zondagswet, een regel die activiteiten op zondag beperkt. Het evenement, het Zwengelfeest, is gepland op het kerkplein aan de Kerkstraat 10 in Geffen.

Of de aanvraag wordt goedgekeurd, is nog niet bekend. De stukken kunnen ingezien worden na een afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Het telefoonnummer hiervoor is 14 0412. Er kan een afspraak gemaakt worden op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.