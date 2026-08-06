Evenement Vorstverlet gepland in Raamsdonk

Op 20 december vindt het evenement Vorstverlet plaats aan de Kerklaan in Raamsdonk.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 28 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om het organiseren van Vorstverlet aan de Kerklaan 5 in Raamsdonk. Het evenement staat gepland op 20 december 2026 en duurt van drie uur ’s middags tot middernacht.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000674. Meer informatie over de vergunning kun je tot en met 19 augustus 2026 opvragen bij de gemeente.