Gemeente Zundert ontvangt aanvraag voor bijgebouw in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de bouw en sloop van een bijgebouw aan de Beemdstraat in Rijsbergen.

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Op dinsdag 3 augustus heeft de gemeente Zundert een aanvraag ontvangen voor het bouwen en slopen van een bijgebouw aan de Beemdstraat 4 in Rijsbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600929.

Het bijgebouw betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het slopen van een bestaand bouwwerk maakt ook deel uit van de aanvraag. De gemeente publiceert deze kennisgeving om bewoners te informeren over veranderingen in de omgeving.