Kindervakantieweek op Sportpark De Laguiten in Rijsbergen

Van 17 tot en met 21 augustus vindt de kindervakantieweek plaats op het parkeerterrein van Sportpark De Laguiten in Rijsbergen. De gemeente Zundert heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De burgemeester van Zundert heeft op 4 augustus toestemming gegeven voor de organisatie van de kindervakantieweek. Het evenement wordt gehouden op het parkeerterrein van Sportpark De Laguiten in Rijsbergen.

Het evenement start op maandag 17 augustus en duurt tot en met vrijdag 21 augustus. Over eventuele verkeersmaatregelen kun je meer vinden op de website van de gemeente Zundert.