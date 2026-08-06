Garage in Wernhout: aanvraag om houten schuur te bouwen

In Wernhout is een vergunning aangevraagd voor een houten garage aan de Kleine Heistraat.

Gevonden voor jou

Op 3 augustus heeft de gemeente Zundert een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een houten garage of schuur op een locatie aan de Kleine Heistraat in Wernhout. Het gaat om een project waarbij zowel bouwregels uit het omgevingsplan worden gevolgd als wordt afgeweken van bepaalde voorschriften.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600927. Belangstellenden kunnen telefonisch een afspraak maken met het vergunningenteam van de gemeente Zundert om de aanvraag in te zien. Bezwaren kunnen pas worden ingediend zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.