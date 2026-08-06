Zesde hittegolf en daarmee een record in zicht: 'Zomer duurt nog wel even'

Er zit een evenaring van het recordaantal hittegolven in onze provincie in één jaar aan te komen. Dat vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza donderdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

Het recordaantal hittegolven in onze provincie, sinds het begin van de metingen, staat op vijf. Dat aantal gaan we de komende dagen evenaren. "Dit weekend is de start van die vijfde hittegolf - die is dan in de loop van komende week een feit - en dan hebben we de tweede helft van augustus en de maand september nog voor de boeg. Een zesde hittegolf moet dus ook haalbaar zijn."

Na de warmte van de afgelopen periode gaat deze donderdag volgens Van Bernebeek een stuk aangenamer verlopen voor veel mensen. Het koelde afgelopen nacht flink af. En in de loop van de dag komt de maximumtemperatuur uit op zo'n 23 graden. Dat is volgens hem een heel normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. "Daarbij is er veel zonneschijn, maar ook wat bewolking. Maar het blijft overal droog en er staat niet al te veel wind vanuit het westen." Op wat buien, die de natuur goed zou kunnen gebruiken vanwege het grote neerslagtekort, hoeven we deze en ook de komende week niet te rekenen. "Het is voorlopig droog en warm, daar kunnen we heel kort over zijn. Zeker de komende dagen, want de temperatuur gaat weer omhoog."

"In het weekend weer volop zonnig en veel hogere temperaturen."