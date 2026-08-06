Film Waar is mijn libido? levert Nina Broers prestigieuze filmprijs op

Filmmaker Nina Broers, die opgroeide in Veldhoven en Eindhoven, heeft met haar korte film Waar is mijn libido? een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten.

Filmfestival Het is nog niet bekend welke kleur trofee Broers heeft gewonnen. Dat wordt pas duidelijk tijdens het internationale filmfestival van Toronto (TIFF) op 14 september, schrijft de NOS .

Broers wint de prijs in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd, zijn vier categorieën met drie winnaars per categorie. In iedere categorie krijgen winnaars een gouden, zilveren of bronzen trofee en een geldprijs van respectievelijk 5000, 3000 of 2000 dollar.

De vorig jaar afgestudeerde Broers maakte Waar is mijn libido (in het Engels uitgebracht als: Where is my sex drive?) toen ze nog studeerde aan de St. Joost School of Art & Design in Breda. In de fictieve documentaire is Broers te zien die twee acteurs scènes uit haar verleden laat naspelen. De film won vorig jaar al een prijs op het Go Short Festival, een Nederlands filmfestival voor korte films.

Vierde Nederlander

Broers is de vierde Nederlander die de belangrijke studentenfilmprijs wint. Eerder wonnen Milou Gevers (goud in 2021), Marit Weerheijm (brons in 2017) en Mike van Diem in 1990 (enige winnaar in zijn categorie). Wel is ze de eerste Brabander die de prijs in de wacht sleept.

Winnaars van de Student Academy Awards krijgen naast de medaille ook de kans om te netwerken met mensen uit de Amerikaanse en internationale filmindustrie. De prijzen worden sinds 1973 uitgereikt.

Back to the Future

Bekende eerdere winnaars zijn onder anderen regisseurs Robert Zemeckis (won in 1975) en Spike Lee (won in 1983). Zemeckis werd later bekend als regisseur van onder meer de Back tot the Future-films. Lee maakte later onder meer Malcolm X en BlacKkKlansman.

Van de eerdere winnaars, hebben er zeventig voor hun latere werk Oscar-nominaties gekregen, meldt Deadline. Vijftien keer won iemand ook een Oscar, onder wie ook Zemeckis en Lee en ook de Nederlander Mike van Diem.