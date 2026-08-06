Termijn omgevingsvergunning Heezerenbosch verlengd

De gemeente Heeze heeft de termijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om de verbouw van een woonhuis aan Heezerenbosch 21.

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De gemeente Heeze heeft op 4 augustus 2026 besloten om de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer 494359 met maximaal zes weken te verlengen. De vergunning heeft betrekking op een verbouwing van een woonhuis aan Heezerenbosch 21.

Het gaat om een aanvraag onder de regels van het omgevingsplan. Het besluit is uitsluitend ter kennisgeving en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De verlenging ligt niet ter inzage.