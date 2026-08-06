Termijn verlengd voor bouwvergunning in Heeze

De gemeente Heeze heeft de aanvraagtermijn voor een bouwvergunning aan de Sint Willibrorduslaan verlengd. Het gaat om dakkapellen.

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De gemeente Heeze heeft besloten om de termijn voor de aanvraag van een bouwvergunning aan de Sint Willibrorduslaan 13 te verlengen. Dit besluit is genomen op dinsdag 4 augustus 2026.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op het plaatsen van nieuwe dakkapellen en valt onder de categorie bouwen volgens het omgevingsplan. De verlenging geldt voor een periode van maximaal zes weken.

Het verlengingsbesluit is alleen ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Ook is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze verlenging.