Meierijstad geeft ontheffing voor plaatsing containers in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dixi, schaftwagen en opslagcontainer op de parkeerplaats aan Koekoeksdonk in Veghel. De ontheffing geldt van 21 juli tot en met 6 november 2026.

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Het besluit om de ontheffing te verlenen is op 4 augustus 2026 genomen door de burgemeester van Meierijstad. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van de voorzieningen op een parkeerplaats aan Koekoeksdonk, een locatie in Veghel.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OH-2026-3500. Tot en met 6 november kunnen de dixi, schaftwagen en opslagcontainer daar blijven staan. Het besluit is onderdeel van de gemeentelijke procedure voor dergelijke aanvragen.