Winkelpand in Schijndel krijgt woonbestemming

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend om een winkelpand aan de Hoofdstraat in Schijndel om te bouwen tot woning.

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Op 4 augustus 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten een vergunning te verlenen voor het wijzigen van de bestemming van detailhandel naar wonen. Het gaat om het pand op Hoofdstraat 178 in Schijndel.

Met deze vergunning mag het pand voortaan als woonruimte worden gebruikt. De aanvraag, geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-0992, is goedgekeurd en het besluit is op dezelfde dag verzonden. Dit betekent dat de plannen voor het aanpassen van het gebouw officieel doorgang kunnen vinden.