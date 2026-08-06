Schijndel: nieuw bedrijfsverzamelgebouw aan Duinweg

De gemeente Meierijstad heeft een overeenkomst gesloten voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Duinweg 21 in Schijndel.

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Op 3 augustus 2026 hebben burgemeester en wethouders van Meierijstad een anterieure overeenkomst afgesloten met de initiatiefnemer van een nieuw project aan de Duinweg 21 in Schijndel. Het plan betreft de herbouw van een bedrijfsruimte naar een bedrijfsverzamelgebouw.

In zo’n overeenkomst worden afspraken gemaakt over het project, zoals inhoudelijke eisen en de kosten die de gemeente maakt. Deze kosten worden door de initiatiefnemer betaald. Een anterieure overeenkomst wordt altijd gesloten voordat een vergunning wordt verleend of het plan ter inzage gaat.

De locatie valt onder het perceel dat kadastraal bekend staat als Gemeente Schijndel, sectie D nummer 6237. Tegen deze overeenkomst kan geen bezwaar worden ingediend. Wel kun je bij de volgende stappen in de procedure, zoals de vergunningverlening, je mening geven. Houd hiervoor de officiële bekendmakingen in de gaten.