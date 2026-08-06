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Ingetrokken vergunningaanvraag voor energieopslag in Veghel
Vandaag om 09:31
De aanvraag voor een thermisch energie opslagsysteem aan de Taylorweg in Veghel is ingetrokken.
De gemeente Meierijstad heeft bevestigd dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning om een thermisch energie opslagsysteem (TESS) te realiseren, is ingetrokken. Het ging om een aanvraag met kenmerk OW-2026-3696, die op 27 juli 2026 was ingediend.
Het TESS zou worden gebouwd aan de Taylorweg 5 in Veghel. Waarom de aanvrager heeft besloten de aanvraag in te trekken, is niet bekendgemaakt.
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