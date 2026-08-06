Ingetrokken vergunningaanvraag voor energieopslag in Veghel

De aanvraag voor een thermisch energie opslagsysteem aan de Taylorweg in Veghel is ingetrokken.

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De gemeente Meierijstad heeft bevestigd dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning om een thermisch energie opslagsysteem (TESS) te realiseren, is ingetrokken. Het ging om een aanvraag met kenmerk OW-2026-3696, die op 27 juli 2026 was ingediend.

Het TESS zou worden gebouwd aan de Taylorweg 5 in Veghel. Waarom de aanvrager heeft besloten de aanvraag in te trekken, is niet bekendgemaakt.