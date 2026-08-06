Beslistermijn verlengd voor kattencafé in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor Kattencafé de Spinnerij verlengd. De aanvraag betreft een locatie aan de Langestraat en loopt nu tot 12 september.

Gevonden voor jou

De gemeente Tilburg heeft de behandeltijd voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om een aanvraag voor Kattencafé de Spinnerij, die op 6 juni 2026 is ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007128. De locatie van de aanvraag bevindt zich aan de Langestraat in Tilburg.

Door de verlenging eindigt de beslistermijn momenteel op 12 september 2026. De behandeling kan nog worden opgeschort, waardoor de termijn eventueel verder wordt uitgesteld. Zodra de gemeente een besluit neemt, wordt dit via een nieuw bericht gepubliceerd.