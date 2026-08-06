Vergunning voor festivals in Spoorzone Tilburg verleend

De burgemeester van Tilburg heeft een vergunning verleend voor het Daycare Festival en het Silent Disco Festival. Beide evenementen vinden plaats op de Locomotiefboulevard in de Spoorzone op 7 en 8 augustus 2026.

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Het Silent Disco Festival start op vrijdag 7 augustus 2026 om half zeven ’s avonds en eindigt op zaterdagnacht om één uur. Het Daycare Festival begint op zaterdag 8 augustus om één uur ’s middags en duurt tot zondag 9 augustus één uur ’s nachts.

De opbouw begint op 31 juli 2026 en duurt tot en met 7 augustus, dagelijks tussen acht uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds. Op 8 augustus is er ’s ochtends nog opbouw tot één uur ’s middags. De afbouw vindt plaats van 9 tot en met 12 augustus, dagelijks tussen acht uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds.

Voor het evenement worden achttien parkeerplaatsen op P2 gereserveerd. Deze zijn afgezet van 31 juli tot en met 10 augustus 2026.