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Vergunning verleend voor woning splitsing in Tilburg

Vandaag om 09:34

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor de splitsing van een woning aan de Trouwlaan.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor Trouwlaan 224 in Tilburg. De aanvraag, ingediend op 29 juni 2026, heeft betrekking op een bouwtechnische activiteit. Het besluit is genomen onder zaaknummer Z2026-00008271.

Door de vergunning kan de bestaande woning worden opgesplitst. Dit soort bouwactiviteiten vereist toestemming van de gemeente. De bijbehorende documenten zijn in te zien bij gemeente Tilburg.

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